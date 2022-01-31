Павел Прилучный требует возмещения ущерба на 4,5 миллиона рублей после избиения в ночном клубе
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Еще в ноябре 2020 года в СМИ появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. «В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании причиненного морального и имущественного ущерба в размере 4 438 560 рублей», — приводит ТАСС слова пресс-службы Ленинградского районного суда Калининграда, где рассматривается дело.
Обвиняемый владелец клуба рассказал, что нанес актеру всего один удар, причем Прилучный сам выступил инициатором драки, которая произошла в помещении спортзала одного из местных ночных заведений.
Отметим, что слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января. На первое же заседание Павел Прилучный не приехал. Следующее заседание назначено на 1 февраля.
Фото: GlobalLookPress