Павел Прилучный требует возмещения ущерба на 4,5 миллиона рублей после избиения в ночном клубе

Обвиняемый владелец клуба рассказал, что нанес актеру всего один удар, причем Прилучный сам выступил инициатором драки, которая произошла в помещении спортзала одного из местных ночных заведений.

Отметим, что слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января. На первое же заседание Павел Прилучный не приехал. Следующее заседание назначено на 1 февраля.