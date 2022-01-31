passion.ru
1 мин.

Павел Прилучный требует возмещения ущерба на 4,5 миллиона рублей после избиения в ночном клубе

Актер Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона рублей за избиение, которое произошло в 2020 году в Калининграде. Звезда «Мажора» требует возмещения морального вреда и имущественного ущерба от владельца клуба «Завод» Владимира Семенова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Актер Павел Прилучный

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Еще в ноябре 2020 года в СМИ появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. «В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании причиненного морального и имущественного ущерба в размере 4 438 560 рублей», — приводит ТАСС слова пресс-службы Ленинградского районного суда Калининграда, где рассматривается дело.

Обвиняемый владелец клуба рассказал, что нанес актеру всего один удар, причем Прилучный сам выступил инициатором драки, которая произошла в помещении спортзала одного из местных ночных заведений.

Отметим, что слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января. На первое же заседание Павел Прилучный не приехал. Следующее заседание назначено на 1 февраля.

Фото: GlobalLookPress

Новости партнеров
О чем говорят