Павлу Прилучному пришлось рисковать жизнью на съемках сериала

Создатели сериала «Преступление» рассказали, что сьемки были очень сложными и экстремальными, и съемочной группе пришлось пережить немало моментов, когда пришлось изрядно понервничать. Актеров подвешивали над водой, им приходилось падать и прыгать с обрывов. Об этом пишет Teleprogramma.

Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный и Дарья Мороз.

Режиссер сериала Александр Кириенко отметил, что Прилучный очень удивил его на съемках и показал себя как отчаянный и очень смелый человек.

«Павел — безумно смелый человек, веселый и задорный. Он сам прыгал с огромной кручи на берегу моря, катился в песке. Все эти трюки увидит зритель», — рассказывает Александр Кириенко.

Сам Прилучный характеризует своего персонажа как человека, который искренне любит свою работу, хотя и хочет порой спокойной жизни.

«Второй сезон — это переходный период Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, работать и никому не мешать. Мой персонаж легко мог бы превратиться в офисного клерка, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте», — говорит он.