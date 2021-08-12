Павел Прилучный рассказал, почему никогда не даст интервью Ксении Собчак
В то время как коллеги Павла Прилучного нередко ходят по интервью и YouTube-шоу, которым принесли популярность Юрий Дудь, Ксения Собчак и другие, он предпочитает оставлять личную жизнь личной, и отмечает, что вообще не видит смысла в их работе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bugevuge
Как он рассказал YouTube-каналу своей фан-группы Banda11801111 Прилучного, он не считает нужным приковывать к себе внимание общественности.
«Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться», – признается он.
Стоит отметить, что после скандального развода внимание прессы ему хватило. При этом бывшая жена актера, Агата Муцениеце, сама начала вести свое шоу.
А вот его наследники, сын Тимофей и дочь Мия часто встречаются в его блоге.
«Мои дети — мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», – рассказывает он.
Фото: Instagram Павла Прилучного
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