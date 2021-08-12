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Павел Прилучный рассказал, почему никогда не даст интервью Ксении Собчак

Актер предпочитает не вытаскивать на всеобщее обозрение подробности своей личной жизни. Даже из его блога можно больше узнать о том, что происходит в его карьере, чем об отношениях с женщинами. Так, даже после громкого развода и нового романа с российской актрисой Мирославой Карпович, об этом известно не так уж много.
Павел Прилучный рассказал, почему никогда не даст интервью Ксении Собчак

В то время как коллеги Павла Прилучного нередко ходят по интервью и YouTube-шоу, которым принесли популярность Юрий Дудь, Ксения Собчак и другие, он предпочитает оставлять личную жизнь личной, и отмечает, что вообще не видит смысла в их работе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Павел Прилучный в автомобиле

Фото: @bugevuge

Как он рассказал YouTube-каналу своей фан-группы Banda11801111 Прилучного, он не считает нужным приковывать к себе внимание общественности.

«Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться», – признается он.

Стоит отметить, что после скандального развода внимание прессы ему хватило. При этом бывшая жена актера, Агата Муцениеце, сама начала вести свое шоу.

А вот его наследники, сын Тимофей и дочь Мия часто встречаются в его блоге.

«Мои дети — мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», – рассказывает он.

Фото: Instagram Павла Прилучного

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