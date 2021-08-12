Павел Прилучный рассказал, почему никогда не даст интервью Ксении Собчак

Как он рассказал YouTube-каналу своей фан-группы Banda11801111 Прилучного, он не считает нужным приковывать к себе внимание общественности.

«Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться», – признается он.