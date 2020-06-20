Павел Прилучный проводит время с детьми после громкого развода с Агатой Муценице

Недавно Павел Приличный признался, что не любит находиться в одиночестве: ему всегда нужен тот, с кем можно пообщаться. После развода с супругой Агатой Муценице актер времени зря не теряет и отдыхает на яхте в компании своих детей.

Солнце, брызги воды и радостные улыбки - и Павел, и малыши явно рады прогулке. Поклонники из Москвы завидуют звезде в комментариях: «А у нас ливень щас😭»

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)