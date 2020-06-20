Павел Прилучный проводит время с детьми после громкого развода с Агатой Муценице
Фото: Instagram/ @bugevuge
Недавно Павел Приличный признался, что не любит находиться в одиночестве: ему всегда нужен тот, с кем можно пообщаться. После развода с супругой Агатой Муценице актер времени зря не теряет и отдыхает на яхте в компании своих детей.
Солнце, брызги воды и радостные улыбки - и Павел, и малыши явно рады прогулке. Поклонники из Москвы завидуют звезде в комментариях: «А у нас ливень щас😭»
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Павел Прилучный прославился после ролей в популярных сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Именно на съемках первого он познакомился с Агатой Муценице, которая в 2011 году стала его женой. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. На этой неделе супруги развелись. Расстаться пара решила без скандалов и разделила имущество.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram/@bugevuge
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