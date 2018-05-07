Павел Прилучный прокомментировал слухи о своих изменах супруге

Семью Павла и Агаты Прилучных всегда можно было назвать образцово-показательных. Однако недавно популярные актеры и родители двоих детей сообщили о том, что решили взять паузу в отношениях. Многочисленные поклонники предположили, что во всем виноваты измены сероглазого красавца-брюнета. Более того, в любовницы Прилучному записали актрису Лукерью Ильяшенко, с которой он в данный момент работает на съемочной площадке.