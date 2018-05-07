Павел Прилучный прокомментировал слухи о своих изменах супруге

Семью Павла и Агаты Прилучных всегда можно было назвать образцово-показательных. Однако недавно популярные актеры и родители двоих детей сообщили о том, что решили взять паузу в отношениях. Многочисленные поклонники предположили, что во всем виноваты измены сероглазого красавца-брюнета. Более того, в любовницы Прилучному записали актрису Лукерью Ильяшенко, с которой он в данный момент работает на съемочной площадке.
Несколько часов назад в Instagram Павла появился новый снимок, под которым актер прокомментировал домыслы подписчиков.
Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все что касается наших отношений относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание!!
Напомним, роман Павла Прилучного и Агаты Муцениеце начался на съемках сериала «Закрытая школа» в 2010 году, а спустя год влюбленные сыграли свадьбу. В 2013 году на свет появился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.
Фото: instagram