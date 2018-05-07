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Павел Прилучный прокомментировал слухи о своих изменах супруге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Павла Прилучного

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Актер высказался о проблемах в его семье.

Семью Павла и Агаты Прилучных всегда можно было назвать образцово-показательных. Однако недавно популярные актеры и родители двоих детей сообщили о том, что решили взять паузу в отношениях. Многочисленные поклонники предположили, что во всем виноваты измены сероглазого красавца-брюнета. Более того, в любовницы Прилучному записали актрису Лукерью Ильяшенко, с которой он в данный момент работает на съемочной площадке.

Несколько часов назад в Instagram Павла появился новый снимок, под которым актер прокомментировал домыслы подписчиков.

Напомним, роман Павла Прилучного и Агаты Муцениеце начался на съемках сериала «Закрытая школа» в 2010 году, а спустя год влюбленные сыграли свадьбу. В 2013 году на свет появился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.

Фото: instagram

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