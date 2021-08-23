Павел Мамаев впервые высказался о разводе с Аланой: «Пусть забирает абсолютно все»

Несмотря на согласие отдать все Алане, он активно судится с бывшей женой за имущество.

Сам он вовлечен в новый роман со знакомой Аланы Надеждой Санько, которая тоже принимает участие в этих разборках.

«Люблю Павла за внешность, внутренний мир. У нас с ним все очень замечательно. Продолжайте хейтить нас, от этого наши отношения становятся только крепче. Не хочу разговаривать про Алану», — говорила она своим подписчикам.