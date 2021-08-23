Павел Мамаев впервые высказался о разводе с Аланой: «Пусть забирает абсолютно все»
Павел Мамаев впервые прокомментировал свой скандальный развод. В беседе с «Матч ТВ» он рассказал, что сейчас совершенно счастлив, поскольку бывшей супруги нет в его жизни, а сам он в отношениях с новой возлюбленной.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
«Мы развелись в апреле, и до сегодняшнего дня я ни разу не пожалел об этом. Не хотел слышать Алану, появилось отвращение к ней. А еще возникло ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Не хочу делить с ней ничего, пусть забирает абсолютно все! Хочу играть в футбол, жить в новой семье, заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», — рассказал он.
Несмотря на согласие отдать все Алане, он активно судится с бывшей женой за имущество.
Сам он вовлечен в новый роман со знакомой Аланы Надеждой Санько, которая тоже принимает участие в этих разборках.
«Люблю Павла за внешность, внутренний мир. У нас с ним все очень замечательно. Продолжайте хейтить нас, от этого наши отношения становятся только крепче. Не хочу разговаривать про Алану», — говорила она своим подписчикам.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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