Павел Мамаев решил отобрать ребенка у бывшей жены и взыскать с нее алименты

По словам футболиста, девочка живет вместе с ним — адвокаты Аланы это отрицают — и теперь он хочет получить от девушки алименты на ребенка. Также он претендует на Bentley и Range Rover Аланы и московскую квартиру.

«Мамаев подал два иска в суд в Ростове по подложным основаниям, заведомо зная, что имущества в ростовском регионе общего нет и не было! Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве. Сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты. Ввел суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове. Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на местожительство ребенка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать. Вот такие новости. Упасть ниже, оказывается, можно!», — написала Алана.