Павел Мамаев решил отобрать ребенка у бывшей жены и взыскать с нее алименты
Алана долго возмущалась в социальных сетях поведением своего бывшего мужа — Павел переписал часть своих доходов на мать, чтобы поменьше выплачивать денег на содержание детей, а сам нашел себе новую возлюбленную в лице бывшей подруги жены.
Высказывания Аланы, судя по всему, очень задели футболиста — он подал в суд на бывшую жену, стремясь отсудить у нее автомобили и квартиру, а также забрать к себе дочь Алису.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
По словам футболиста, девочка живет вместе с ним — адвокаты Аланы это отрицают — и теперь он хочет получить от девушки алименты на ребенка. Также он претендует на Bentley и Range Rover Аланы и московскую квартиру.
«Мамаев подал два иска в суд в Ростове по подложным основаниям, заведомо зная, что имущества в ростовском регионе общего нет и не было! Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве. Сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты. Ввел суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове. Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на местожительство ребенка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать. Вот такие новости. Упасть ниже, оказывается, можно!», — написала Алана.
Ранее произошел конфликт между Аланой и Надеждой, новой любовью футболиста, которая заявила, что не была подругой Мамаевой, и обвинила ее во лжи и клевете.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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