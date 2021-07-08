Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты

Скандально-известный футболист Павел Мамаев развелся с женой Аланой весной 2021 года. Она подала документы на расторжение брака после того, как стало известно об изменах спортсмена.

Тогда Алана заявляла, что остается в дружеских отношениях с бывшим мужем — ради детей. И изначально она не собиралась подавать на алименты.