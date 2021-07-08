Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты
Скандально-известный футболист Павел Мамаев развелся с женой Аланой весной 2021 года. Она подала документы на расторжение брака после того, как стало известно об изменах спортсмена.
Тогда Алана заявляла, что остается в дружеских отношениях с бывшим мужем — ради детей. И изначально она не собиралась подавать на алименты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Теперь же всплывают на поверхность новые подробности развода Мамаевых.
Оказалось, что Алана, подумав, все же решила через суд определить алименты на сына Алекса и дочь Алису. После свадьбы Павел усыновил ребенка жены. Причем для этого пришлось пройти множество бюрократических препятствий. Мальчик называл Павла папой.
Но на суде футболист публично отказался от ребенка, чтобы не платить на него алименты. Об этом ударе в спину Алана Мамаева рассказала в личном блоге.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
«До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов, — эмоционально написала Алана в Сети. — Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого держал за руку и которому обещал быть папой, несмотря на то, что он не родной. Только мать несет ответственность за свое дитя...».
Алана Мамаева раньше уже прощала супругу походы налево. Она ждала его из тюрьмы, куда футболист попал после драки в кафе. Но, оказавшись на свободе, Павел подставил очередную подножку: его роман с испанской красоткой стал достоянием общественности. В этот раз Алана не стала мириться с унижениями.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram