Павел Мамаев будет выплачивать на содержание дочери треть заработка

Совсем недавно закончилось заседание суда, где определили размер алиментов, которые Павел будет выплачивать на содержание дочери, а также место жительства девочки, сообщает «МК».

Изначально Мамаев исправно каждый месяц переводил бывшей жене по 30 тысяч рублей на содержание Алисы. После того как у футболиста завязался роман с Надеждой Санько, он перестал обеспечивать дочь. Алана обратилась в суд.

Сегодня состоялось заседание по делу об алиментах. Согласно постановлению Пресненского суда, Павел Мамаев будет ежемесячно выплачивать треть от своего заработка до совершеннолетия наследницы. Суд также определил место жительства дочери футболиста с матерью — Аланой.

К слову, совсем скоро Мамаев снова станет отцом. Его нынешняя супруга Надежда Санько находится на последних сроках беременности. Со своей дочерью от Аланы Павел давно не виделся и не разговаривал.