Дети, дельфины и золотой песок: Павел и Мария Погребняк устроили незабываемые каникулы в Дубае

Семья Павла и Марии Погребняк для многих является идеалом. Супруги вместе более пятнадцати лет, воспитывают троих сыновей — Артема, Алексея и Павла. Сейчас семья футболиста отдыхает в Дубае. 29-летняя Мария не только успевает понежиться под жарким солнцем Эмиратов, демонстрируя стройное тело в разноцветных бикини, но и много времени проводит с любимыми мужчинами. Например, блондинка исполнила свою давнюю мечту и вместе с мужем и детьми поплавала в бассейне с дельфинами. «Это незабываемые впечатления! Мы с Дельфином играли в мяч, танцевали и даже целовались😂🤗 Я ещё больше влюбилась в них🤗 Мы ждём с нетерпением следующей встречи», — написала Мария в Instagram.