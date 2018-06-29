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Дети, дельфины и золотой песок: Павел и Мария Погребняк устроили незабываемые каникулы в Дубае

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Павел и Мария Погребняк с сыновьями

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Семья известного футболиста отправилась отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты.

Семья Павла и Марии Погребняк для многих является идеалом. Супруги вместе более пятнадцати лет, воспитывают троих сыновей — Артема, Алексея и Павла. Сейчас семья футболиста отдыхает в Дубае. 29-летняя Мария не только успевает понежиться под жарким солнцем Эмиратов, демонстрируя стройное тело в разноцветных бикини, но и много времени проводит с любимыми мужчинами. Например, блондинка исполнила свою давнюю мечту и вместе с мужем и детьми поплавала в бассейне с дельфинами. «Это незабываемые впечатления! Мы с Дельфином играли в мяч, танцевали и даже целовались😂🤗 Я ещё больше влюбилась в них🤗 Мы ждём с нетерпением следующей встречи», — написала Мария в Instagram.

Павел и Мария Погребняк с сыновьями

Разумеется, семья нападающего футбольного клуба «Тосно» не пропускает трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.

Павел и Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк не раз отмечала, что воспитывает детей без нянь. При этом она с удовольствием поддерживает любые начинания мальчиков. Для блондинки не составляет труда попрыгать в вечернем платье на кровати вместе с сыновьями.

Или устроить акробатические трюки в бассейне.

А пока сыновья ведут серьезные разговоры на английском, мама отдыхает, исподтишка снимая видео.

Фото: пресс-служба, Instagram

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