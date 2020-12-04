Павел Дуров признался, что богатство не сделало его счастливым: «Не покупаю дорогие вещи»

В возрасте, когда многие молодые люди только мечтают о том, каким они хотят видеть свое будущее и рассуждают, кем стать, Павел Дуров уже зарабатывал миллионы долларов. «Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало», — признался он в своей авторской колонке, опубликованной 4 декабря.

Свою позицию он объяснил тем, что ему всегда нравилось создавать, а не потреблять. К этому он призывает и миллионы фолловеров по всему миру.

«Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создать вещи, а не потреблять их. Поэтому, вместо того, чтобы покупать яхты, я сосредоточился на создании социальных платформ, которые, надеюсь, принесли человечеству пользу, — продолжил он рассуждение. — Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству».

Полезным для себя активом Дуров назвал способность создавать вещи для других. «Я подозреваю, что одна из причин, по которой я разбогател, занимаясь любимым делом, заключается в том, что деньги никогда не были для меня целью», — написал Павел Дуров. Он вспомнил, что в студенческие годы занимался тем, что считалось делом «ботаников», — создавал сайты и игры. В то же время от перспективных студентов ожидали успехов в юридической практике.

«Но меня никогда особо не волновало, как другие люди определяют успех. Для меня успех заключен в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся, — говорит он. — Я никогда не жалею, что не покупаю дорогие вещи, которые любят себя богатые люди. Единственное, о чем я сожалею, — это то, что у меня нет больше времени на созидание».

Павел Дуров призвал всех сократить потребление, а больше создавать. Тем самым каждый не будет стимулировать богатство крупнейших корпораций.

«Если у вас лишний вес, то нужно меньше есть, а не пить протеиновые порошки и не покупать удобную обувь, которую вам пытаются продать. Наша ДНК перестала развиваться 10-20 тысяч лет назад, когда мы жили небольшими группами и занимались собирательством. И сейчас организм все также стремиться накопить жир, чтобы подготовиться к холодным зимам, которые не наступят», — говорит он.

В пример Дуров привел США — ведущую экономическую державу мира. Культ потребления там развит на таком уровне, что США — страна самого большого количества толстых людей. «В мире больше людей страдают от лишних килограммов, чем от голода, и больше от переизбытка информации, чем от недостачи новостей», — уверен Дуров.

В своей речи он призвал людей задуматься то, как они живут. «Меньше потребляй, больше создавай. Это веселее», — резюмировал он.

А вы согласны с Павлом Дуровым?