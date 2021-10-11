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Павел Дуров рассказал о своих жизненных приоритетах и резко раскритиковал соцсети

Основателю социальных сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram и известному предпринимателю исполнилось 37 лет. В свой день рождения он опубликовал личный список приоритетов и рассказал про самые недооцененные вещи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Дуров в путешествии

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей он опубликовал в своем телеграм-канале.

К недооцененным вещам он отнес сон — благодаря ему человек может сохранить иммунитет и психологическое благополучие, природу — ведь это естественная среда обитания для людей, одиночество — именно когда человек один, у него есть возможности для интеллектуальных и духовных прорывов.

Многие вещи он, однако, назвал переоцененными. Например, еда в ресторанах совсем не такая полезная, и посоветовал готовить дома. Большие города, куда все так стремятся, хотя и располагают важными для человека ресурсами, являлись источниками загрязнений, шума и преступности, и жить лучше вне их.

Жаркая погода, по его мнению, куда менее предпочтительна, чем прохладная, поскольку расслабляет и заставляет быстрее стареть, собственная недвижимость ограничивает возможность для передвижения. Мода — ненужная для человека вещь, как и мнение звезд — по словам Дурова, людям стоит думать своей головой.

А еще основатель «ВКонтакте» и Telegram резко высказался о социальных сетях:

«Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день».

Фото: Global Look press