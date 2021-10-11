Павел Дуров рассказал о своих жизненных приоритетах и резко раскритиковал соцсети

Список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей он опубликовал в своем телеграм-канале.

К недооцененным вещам он отнес сон — благодаря ему человек может сохранить иммунитет и психологическое благополучие, природу — ведь это естественная среда обитания для людей, одиночество — именно когда человек один, у него есть возможности для интеллектуальных и духовных прорывов.

Многие вещи он, однако, назвал переоцененными. Например, еда в ресторанах совсем не такая полезная, и посоветовал готовить дома. Большие города, куда все так стремятся, хотя и располагают важными для человека ресурсами, являлись источниками загрязнений, шума и преступности, и жить лучше вне их.