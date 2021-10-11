Павел Дуров рассказал о своих жизненных приоритетах и резко раскритиковал соцсети
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: lukomore. org/Global Look Press
Список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей он опубликовал в своем телеграм-канале.
К недооцененным вещам он отнес сон — благодаря ему человек может сохранить иммунитет и психологическое благополучие, природу — ведь это естественная среда обитания для людей, одиночество — именно когда человек один, у него есть возможности для интеллектуальных и духовных прорывов.
Многие вещи он, однако, назвал переоцененными. Например, еда в ресторанах совсем не такая полезная, и посоветовал готовить дома. Большие города, куда все так стремятся, хотя и располагают важными для человека ресурсами, являлись источниками загрязнений, шума и преступности, и жить лучше вне их.
Жаркая погода, по его мнению, куда менее предпочтительна, чем прохладная, поскольку расслабляет и заставляет быстрее стареть, собственная недвижимость ограничивает возможность для передвижения. Мода — ненужная для человека вещь, как и мнение звезд — по словам Дурова, людям стоит думать своей головой.
А еще основатель «ВКонтакте» и Telegram резко высказался о социальных сетях:
«Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день».
Фото: Global Look press