Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером

Павел Дуров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Теперь программист прочно обосновался в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram, и не хочет, чтобы его имя как-то связывали с Россией. В начале апреля Дуров вошел в число богатейших россиян по версии Forbes. Он занял третье месте с состоянием в 15,1 млрд долларов, уступив лишь совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину и соучредителю «Норильского никеля» Владимиру Потанину с состоянием 18,4 млрд и 17,3 млрд долларов соответственно.

Фото и видео: Global Look Press,