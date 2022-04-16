Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером
я выбрал вместо рекламы.
Фото: lukomore. org/Global Look Press
Основатель популярных российских мессенджеров ВКонтакте и Telegram Павел Дуров еще несколько лет назад покинул Россию не планируя возвращаться. В 2014 году он уехал за границу, отметив, что к сожалению, в этой стране невозможно вести интернет-бизнес.
«Павел уехал из России много лет назад, и не собирается возвращаться. Он хочет, чтобы публике стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции», — заявил изданию Forbes официальный представитель Дурова, подчеркнув, что также у программиста есть паспорт гражданина Сент-Китса и Невиса.
Павел Дуров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Теперь программист прочно обосновался в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram, и не хочет, чтобы его имя как-то связывали с Россией. В начале апреля Дуров вошел в число богатейших россиян по версии Forbes. Он занял третье месте с состоянием в 15,1 млрд долларов, уступив лишь совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину и соучредителю «Норильского никеля» Владимиру Потанину с состоянием 18,4 млрд и 17,3 млрд долларов соответственно.
Фото и видео: Global Look Press,