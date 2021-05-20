Павел Деревянко признался, что никогда не любил свою бывшую жену

44-летний Павел Деревянко недавно объявил о разрыве отношений со своей гражданской супругой. Пара была вместе много лет, даже несмотря на измены со стороны звезды сериала «Домашний арест». Актер не раз говорил о том, что их союз основан на доверии, а отношения являются свободными.

«Мужчина, в принципе, полигамен. Мы жили отдельно — так нам было удобно. Если бы жили вместе, то давным-давно уже съели бы друг друга. В пандемию мы объединились. Я четыре месяца сидел дома. Это было прекрасное время, мы вообще не ссорились. Дети никогда не видели нас во взвинченном состоянии. Я — человек неконфликтный, и Дашка мудрая женщина. Все всегда понимала, за все время нашего совместного существования ни разу не задала мне вопросы, где я был, почему не звонил, почему вовремя не приехал», — откровенно рассказал актер в интервью Светлане Бондарчук.

В этих отношениях Дарья старалась держать нейтральную позицию, воспитывать детей и заниматься бизнесом. Подробности похождений мужа ее мало интересовали. Однако такой союз можно было назвать достаточно крепким и гармоничным.

Несмотря на «удобные» отношения, Деревянко и Мясищева решили расстаться. «В ноябре мы поняли, что уже что-то не то между нами, и решили расстаться. Я был в ужасном состоянии до февраля. Мне даже выписали антидепрессанты. Слава Богу, уехал в Крым сниматься в любимом проекте, переживания сублимировались в работу. Еще купил квартиру, завтра нам отдадут ключи. Чудесное жилье!», — поделился актер в YouTube-шоу «Света вокруг света».

После разрыва актер заявил, что не испытывал сильных чувства к своей избраннице. «Яркой любви, наверное, еще не было. Я бы запомнил», — заявил Павел. Такое высказывание привело в недоумение Светлану Бондарчук: «Как это не было?!». «Как? Ну вот как-то так, ребята», — ответил актер. Ведущая отметила, что, значит, у артиста еще все впереди.

Напомним, Павел Деревянко и Дарья Мясищева встречались более десяти лет. Отношения пары начались с дружбы и позже переросли в романтические. Бывшие возлюбленные воспитывают двоих дочерей: 10-летнюю Варвару и 7-летнюю Сашу.