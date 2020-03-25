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Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие звезды призвали улыбнуться в поддержку онкобольных детей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Паулины Андреевой

Российские знаменитости приняли участие в благотворительном флешмобе.

В последние дни и недели основное внимание людей направлено на ситуацию с коронавирусом, и другие проблемы вытеснились связанными с ним информационными поводами. Поэтому российские знаменитости устроили благотворительный флешмоб, чтобы хотя бы немного сместить фокус на проблемы онкобольных детей.

«Мы с вами развлекаем себя на карантине, как можем. Стараемся, находим положительные стороны в сегодняшнем времени. Но есть те, для кого этот карантин — одиночество без плюсов и вариантов. Это дети фонда @podarizhizn и не только. Сегодня к ним не пускают никого, кроме врачей. Давайте улыбнемся им? Запишите видео, расскажите, почему сегодня важно улыбаться, или сделайте фото. Дети посмотрят и им будет не так грустно», — написала Паулина Андреева под редкой фотографией в своем блоге.

Юлия Снигирь записала видео:

«Посвящается ребятам из фонда @podarizhizn, находящимся сейчас в больницах без родных и близких из-за карантина. Давайте сегодня все улыбнемся!!!!!! Это флэшмоб. Выложите фото или видео с улыбкой, отметьте фонд @podarizhizn, поставьте хэштег #заразиулыбкой. Поддержим детей, которые оказались в полной изоляции», — написала она.

К акции уже присоединились Елена Захарова, Ирина Старшенбаум, Диана Пожарская, Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов и многие другие знаменитости. Присоединяйтесь и вы!

Фото и видео: Instagram

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