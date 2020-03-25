Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие звезды призвали улыбнуться в поддержку онкобольных детей

В последние дни и недели основное внимание людей направлено на ситуацию с коронавирусом, и другие проблемы вытеснились связанными с ним информационными поводами. Поэтому российские знаменитости устроили благотворительный флешмоб, чтобы хотя бы немного сместить фокус на проблемы онкобольных детей.

«Мы с вами развлекаем себя на карантине, как можем. Стараемся, находим положительные стороны в сегодняшнем времени. Но есть те, для кого этот карантин — одиночество без плюсов и вариантов. Это дети фонда @podarizhizn и не только. Сегодня к ним не пускают никого, кроме врачей. Давайте улыбнемся им? Запишите видео, расскажите, почему сегодня важно улыбаться, или сделайте фото. Дети посмотрят и им будет не так грустно», — написала Паулина Андреева под редкой фотографией в своем блоге.