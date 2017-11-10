Накануне премьеры фильма «Мифы» в свет вышло большое интервью с актрисой, сыгравшей одну из главных ролей.

29-летняя актриса Паулина Андреева может похвастаться участием в таких громких проектах, как «Оттепель» и «Метод», а завтра в широкий прокат выходит лента Александра Молочникова «Мифы», в которой возлюбленная Федора Бондарчука сыграла сразу две роли — сестер-близнецов Мию и Марию. В интервью изданию «Антенна – Телесемь» актриса откровенно рассказала о своих жизненных принципах. Так, например, Паулина часто отключает мобильный телефон, чтобы находиться в настоящем моменте. По ее признанию, телефон — это не только необходимость, но и зависимость. Поэтому актриса не гнушается включать авиарежим: «Тот, кому я нужна по работе, обязательно меня найдет. А постоянно быть на связи — мой личный путь в дурдом».

Паулина Андреева

Говоря о различных светских мероприятиях, Паулина подчеркивает, что тусовки не занимают главное место в ее жизни: «Гораздо веселее провести вечер с друзьями, но без камер». Паулина Андреева не только снимается в кино, но и играет на сцене МХТ им. Чехова. Она называет работу в театре базой, поскольку кино имеет свойство начинаться и заканчиваться, а театр — отдельный мир: «Сегодня он очень смелый, экспериментальный. Там ты можешь попробовать то, что в кино невозможно». Знаменитость также отмечает, что к мнению Федора Бондарчука прислушивается в первую очередь.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук