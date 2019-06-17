Паулина Андреева, Анна Чиповская и другие звезды на вечеринке Glamour на «Кинотавре»

На обложке обычно серьезная красавица Паулина Андреева широко улыбается. Впервые актрису можно увидеть в брекетах. Представляя номер коллегам по цеху, Паулина вместе с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой поговорили о новом подходе к красоте и отсутствии догм в глянце и кино, а также рассказали о флешмобе #улыбкасобложки, участие в котором могут принять все читательницы Glamour, выложив фото своей улыбки c брекетами.
Фото: Пресс-служба
Идею свободы самовыражения поддержали все гости, что было особенно легко под зажигательный DJ-сет от Ефима Гинзбурга. Пляж Сочи ненадолго превратился в настоящий Майми Бич, заряжая гостей, которые собрались сразу после концерта легендарного Ленни Кравица, энергетикой и освещая танцпол неоновым светом до самого утра.
Вечеринку посетили Федор Бондарчук, Александр Петров, Светлана Устинова, Максим Виторган, Наталья Бардо, Михаил Зыгарь, Ольга Сутулова, Юлия Пересильд, Сабина Ахмедова, Анна Чиповская, Екатерина Шпица и многие другие.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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