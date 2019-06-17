Паулина Андреева, Анна Чиповская и другие звезды на вечеринке Glamour на «Кинотавре»

На обложке обычно серьезная красавица Паулина Андреева широко улыбается. Впервые актрису можно увидеть в брекетах. Представляя номер коллегам по цеху, Паулина вместе с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой поговорили о новом подходе к красоте и отсутствии догм в глянце и кино, а также рассказали о флешмобе #улыбкасобложки, участие в котором могут принять все читательницы Glamour, выложив фото своей улыбки c брекетами.