«Красиво, словно добрая сказка»: патриотическое видео с участием детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина очаровало Сеть

«С днем рождения, родная земля! С днем рождения, любимая страна! С Днем России», — написал шоумен под видеороликом, наложенным на музыку композитора Эдуарда Артемьева и исполнительницы Елены Камбуровой.

«Как же красиво ,словно сказку добрую посмотрела», «Максим! Вот настоящая Россия, бескрайние красивые поля, голубое небо и конечно же счастливые дети», «Какая воля и простор. Снято великолепно. Очень напоминает Михалкова», «Очень красиво, как будто попадаешь в сказку, с праздником любимая страна! С днем России», «Максим, как Вы умеете видеть!!! Вы обладаете тонким чувством прекрасного, чувствуете душой», — обсуждают подписчики.