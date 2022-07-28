Патриот Шнуров покинул Россию: раскрыто местонахождение исполнителя

Пока некоторые знаменитости судорожно распродавали свои российские активы и перебирались на новое местожительства, были и такие звездные патриоты, которые поддержали страну и раскритиковали сбежавших. К числу последних относился и популярный певец Сергей Шнуров. По крайней мере, поклонники до последнего были уверены, что он никуда не планирует уезжать.

И вот сейчас выяснилось, что патриот Сергей Шнуров решил пополнить список уехавших знаменитостей. Но в отличие от других, он решил не афишировать свой отъезд, а сделать это максимально незаметно. Что, в принципе, ему и удалось. Оказалось, что компанию ему составила молодая жена Ольга Абрамова.

Звездных супругов совершенно неожиданно обнаружили в одном из отелей в Швейцарии. Журналист Антон Суворкин в своем Telegram-канале опубликовал красноречивый снимок музыканта с женой, лаконично подписав его: «А Шнуров в Швейцарии. Из русских в отеле только я и они».