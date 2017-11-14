Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал искусство «гирей, которая не дает человеку взлететь».

Общественность обсуждает слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сегодня в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал творческую интеллигенцию одуматься. Глава Русской Православной Церкви считает, что плоды современного искусства «сбивают людей с толку».

«Сегодня грех не просто очевиден... Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», — цитирует слова патриарха «Интерфакс».

Церковный деятель подчеркнул, что он, конечно же, имеет в виду только то искусство, которое заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех». Кирилл предположил, что то, что происходит сейчас, может спровоцировать более скорый конец света, который, согласно учению, зависит от нас самих.

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — рассуждает он.

Если публичные люди задумаются об ответственности за Россию и весь род человеческий, им удастся «затормозить наше сползание в бездну окончания истории», считает 71-летний мужчина.