Пасынок Распутиной раскрыл, какие отношения на самом деле были у него с сестрой после драки в эфире

Семейный скандал в семье певицы продолжает набирать обороты. Роману Захарову в эфире телешоу пришлось раскрыть, какие отношения на самом деле связывали его с сестрой. Поводом для этого стало выступление подруги Марии, которая назвала его провокатором и рассказала одну историю из жизни семьи.

Она заявила, что молодой человек обсуждал свою сестру с друзьями и это не было невинным.

В ответ на это мужчина заявил, что они с сестрой не раз обсуждали подобные вопросы и не очень понимает, какие к нему могут быть претензии:

«Так я ее учил, в чем проблема?» — заметил Роман в эфире ток-шоу. Также, по словам мужчины, он не уверен, что Мария является его сестрой.