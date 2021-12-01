Пасынок Распутиной раскрыл, какие отношения на самом деле были у него с сестрой после драки в эфире
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Фото: @masharasputina_official
Семейный скандал в семье певицы продолжает набирать обороты. Роману Захарову в эфире телешоу пришлось раскрыть, какие отношения на самом деле связывали его с сестрой. Поводом для этого стало выступление подруги Марии, которая назвала его провокатором и рассказала одну историю из жизни семьи.
Она заявила, что молодой человек обсуждал свою сестру с друзьями и это не было невинным.
В ответ на это мужчина заявил, что они с сестрой не раз обсуждали подобные вопросы и не очень понимает, какие к нему могут быть претензии:
«Так я ее учил, в чем проблема?» — заметил Роман в эфире ток-шоу. Также, по словам мужчины, он не уверен, что Мария является его сестрой.
При этом сама Мария заявила, что непосредственно близких отношений у них не было, и это подтвердил полиграф.
Ранее прямо в студии брат и сестра устроили драку — после этого Распутина в интервью заявила, что дочь специально позорит ее, и обвинила Марию в отклонениях.
«Она меня повергла в шок. Маша никогда меня не слушалась. Она своевольная, безумная и не думающая. Тайно ушла на передачу. Мне сказала, что поехала с подружками встречаться. Я обещала ее выгнать из дома. Маша с детства что хотела, то и творила, это мы с мужем Виктором ее разбаловали. И когда начинаешь ее сдерживать, то она злится, и эту злость она распространяет на всех», — пожаловалась певица.
Фото: Instagram