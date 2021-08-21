«Паша с мини-Агатой»: подписчики Прилучного поспорили, на кого больше похожа его дочь

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты 9 лет и развелись в начале лета 2021 года. Муцениеце обвиняла супруга в пристрастии к алкоголю и рукоприкладстве. Позднее появились слухи, что причиной разлада стал роман Прилучного с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович, но никто из участников скандала эту информацию официально не подтвердил.

Сейчас Агата Муцениеце и Павел Прилучный не общаются, но поддерживают связь ради детей. В своем влоге Агата Муцниеце часто вспоминает бывшего супруга и нередко замечает, что даже после развода им не удается наладить диалог без ссор.