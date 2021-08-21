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«Паша с мини-Агатой»: подписчики Прилучного поспорили, на кого больше похожа его дочь

Звезда фильма «Девятаев» Павел Прилучный проводит эти дни с дочерью и сыном от Агаты Муцениеце. 33-летний актер поделился свежим снимком с 5-летней наследницей Мией, запечатлевшись во время плавания в бассейне. Мнения поклонников артиста относительно того, на кого больше похожа девочка, кардинально разошлись. Одни подписчики Прилучного согласились, что Мия очень похожа на отца, а другие назвали ее «мини-Агатой».
«Паша с мини-Агатой»: подписчики Прилучного поспорили, на кого больше похожа его дочь

Последние дни лета актер Павел Прилучный проводит в компании своих наследников. Накануне выходных 8-летний Тимофей и 5-летняя Мия поплавали с папой на яхте и искупались в бассейне. Фотографиями тих развлечений Прилучный поделился в соцсетях. При этом одним из снимков актер явно намекнул на сходство с подрастающей дочерью.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Прилучный и его дочь Мия

Фото: Instagram

Несмотря на этот намек наряду с теми, кто подметил сходство девочки со звездным отцом, были и те, кто увидел более заметое сходство Мии с ее мамой Агатой Муцениеце.

«Вылитая Агата», «Паша с мини-Агатой», «На Агату похожа», — появились отзывы на страничке Павла. Некоторые даже поспешили поспорить с авторами этих комментариев. А вы как считаете, на кого больше похожа дочь Павла Прилучного?

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты 9 лет и развелись в начале лета 2021 года. Муцениеце обвиняла супруга в пристрастии к алкоголю и рукоприкладстве. Позднее появились слухи, что причиной разлада стал роман Прилучного с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович, но никто из участников скандала эту информацию официально не подтвердил.

Сейчас Агата Муцениеце и Павел Прилучный не общаются, но поддерживают связь ради детей. В своем влоге Агата Муцниеце часто вспоминает бывшего супруга и нередко замечает, что даже после развода им не удается наладить диалог без ссор.

Фото и видео: Instagram

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