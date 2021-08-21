«Паша с мини-Агатой»: подписчики Прилучного поспорили, на кого больше похожа его дочь
Последние дни лета актер Павел Прилучный проводит в компании своих наследников. Накануне выходных 8-летний Тимофей и 5-летняя Мия поплавали с папой на яхте и искупались в бассейне. Фотографиями тих развлечений Прилучный поделился в соцсетях. При этом одним из снимков актер явно намекнул на сходство с подрастающей дочерью.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Несмотря на этот намек наряду с теми, кто подметил сходство девочки со звездным отцом, были и те, кто увидел более заметое сходство Мии с ее мамой Агатой Муцениеце.
«Вылитая Агата», «Паша с мини-Агатой», «На Агату похожа», — появились отзывы на страничке Павла. Некоторые даже поспешили поспорить с авторами этих комментариев. А вы как считаете, на кого больше похожа дочь Павла Прилучного?
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты 9 лет и развелись в начале лета 2021 года. Муцениеце обвиняла супруга в пристрастии к алкоголю и рукоприкладстве. Позднее появились слухи, что причиной разлада стал роман Прилучного с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович, но никто из участников скандала эту информацию официально не подтвердил.
Сейчас Агата Муцениеце и Павел Прилучный не общаются, но поддерживают связь ради детей. В своем влоге Агата Муцниеце часто вспоминает бывшего супруга и нередко замечает, что даже после развода им не удается наладить диалог без ссор.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram