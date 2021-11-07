Партнерша Манукяна в «Танцах со звездами» Дарья Палей объявила о беременности

Многие поклонники танцовщицы недоумевали, почему она в последнее время перестала выступать и появляться на публике. Ответ прост — Палей ожидала малыша, но, судя по размеру живота, долго не хотела делиться радостной новостью с подписчиками.

Дарья Палей замужем за хореографом Алексеем Сильде уже несколько лет. Пара воспитывает дочь Николь.

Во время участия Давида Манукяна и Дарьи в «Танцах со звездами» паре то и дело приписывали роман. Ходили слухи, что именно Палей стала причиной разрыва блогера с Ольгой Бузовой. Танцовщица опровергала эти домыслы и сложно переживала наплыв критики и хейта в свой адрес. «Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то».