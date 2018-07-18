Парк аллигаторов, Багамы и довольные дети: Юлия Барановская уплыла в семейный круиз

Телеведущая Юлия Барановская наслаждается заслуженным отпуском. Звезда решила устроить семейное путешествие на огромном лайнере Allure Of The Seas. На днях у судна была первая остановка на Багамских островах. Вместе с детьми Юлия отправилась в Голубую лагуну и показала не только яркие фото с малышами Артемом, Яной и Арсением, но и свою прекрасную фигуру в бикини.

«Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними», — поделилась впечатлениями молодая мама (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).