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Парк аллигаторов, Багамы и довольные дети: Юлия Барановская уплыла в семейный круиз

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Юлия Барановская

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38-летняя Юлия Барановская отправилась с детьми в морской круиз на огромном лайнере и недавно побывала на Багамах.

Телеведущая Юлия Барановская наслаждается заслуженным отпуском. Звезда решила устроить семейное путешествие на огромном лайнере Allure Of The Seas. На днях у судна была первая остановка на Багамских островах. Вместе с детьми Юлия отправилась в Голубую лагуну и показала не только яркие фото с малышами Артемом, Яной и Арсением, но и свою прекрасную фигуру в бикини.

«Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними», — поделилась впечатлениями молодая мама (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Любопытно, что поклонники Барановской в комментариях оставляют восторженные отзывы и при этом не упускают возможности бросить камень в огород бывшего гражданского супруга телеведущей — футболиста Андрея Аршавина.

«Аршавин дурак, но не надо вспоминать про него. Юлия классная мама и дети классные. Она будет очень счастлива и найдет того кто очень сильно будит любить ее», «Как он мог уйти к другой! Я не понимаю. Наверное, сгрыз все локти себе», — пишут интернет-пользователи. Сама Юлия в последнее время даже не вспоминает об Андрее, а вот его новая жена Алиса часто в своем микроблоге критикует бывшую избранницу супруга.

Фото и видео: Instagram

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