«Пар легкий»: Кристина Асмус взбудоражила поклонников снимком из сауны

Напомним, недавно Кристина Асмус рассказала подписчикам о том, что изнуряет себя голодовками: «Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у нее генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.!».

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