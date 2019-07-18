«Пар легкий»: Кристина Асмус взбудоражила поклонников снимком из сауны

Кристина Асмус – мастер провокационных фотографий. Поклонники видели актрису в ванне, в смелом образе, который назвали «госпожой Асмус». Новое фото, опубликованное в Instagram актрисы, было сделано в сауне. «Ягоды вкусные, напиток игристый, пар легкий 🤩», — подписала томный снимок Кристина.
«Взгляд прекрасен,❤️ но что-то печален», «Есть люди которые улыбаются глазами. Вы наоборот глазами грустите», «Как так можно выглядеть в таком возрасте…», «Идеальные черты лица 👏👌», «Не грустная, а расслабленная», «Красоточка!👍 кожа младенца», «За естественность» – обсуждают фото поклонники Кристины.
Напомним, недавно Кристина Асмус рассказала подписчикам о том, что изнуряет себя голодовками: «Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у нее генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.!».
А вам нравится Кристина Асмус?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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