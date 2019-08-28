«Папина копия»: фанаты обсуждают сходство Иосифа Пригожина с 20-летней дочерью Лизой

Подписчики продюсера принялись обсуждать сходство девушки с отцом. Кстати, она и сама не раз прямо говорила, что похожа на родителя. В ее Instagram есть фотографии ее в детстве и отца в детстве.

«Доченька очень похожа на папу!», «КРАСИВАЯ ДЕВУШКА !!!!!», «Папина копия», «В Лизе столько шарма очень приятная девушка», «Похожи», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Лиза родилась, когда Иосиф жил в гражданском браке с менеджером по подбору артистов Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть еще двое родных детей от первого брака – 30-летний Дмитрий и 22-летняя Даная. Отношения у них с отцом непростые.