passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Папина копия»: фанаты обсуждают сходство Иосифа Пригожина с 20-летней дочерью Лизой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Иосиф Пригожин с дочерью Лизой

Фото: Instagram

Всего у продюсера трое родных детей.

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками фотографиями с младшей дочерью Лизой перед тем, как она улетела на учебу за границу.

Елизавета Пригожина танцует под песню Валерии

На снимке многодетный отец позирует с женой Валерией и Лизой. «Солнышко мое», - написал Иосиф рядом с фото.

Подписчики продюсера принялись обсуждать сходство девушки с отцом. Кстати, она и сама не раз прямо говорила, что похожа на родителя. В ее Instagram есть фотографии ее в детстве и отца в детстве.

«Доченька очень похожа на папу!», «КРАСИВАЯ ДЕВУШКА !!!!!», «Папина копия», «В Лизе столько шарма очень приятная девушка», «Похожи», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Лиза родилась, когда Иосиф жил в гражданском браке с менеджером по подбору артистов Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть еще двое родных детей от первого брака – 30-летний Дмитрий и 22-летняя Даная. Отношения у них с отцом непростые.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!