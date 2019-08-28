«Папина копия»: фанаты обсуждают сходство Иосифа Пригожина с 20-летней дочерью Лизой

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками фотографиями с младшей дочерью Лизой перед тем, как она улетела на учебу за границу.
На снимке многодетный отец позирует с женой Валерией и Лизой. «Солнышко мое», - написал Иосиф рядом с фото.
Подписчики продюсера принялись обсуждать сходство девушки с отцом. Кстати, она и сама не раз прямо говорила, что похожа на родителя. В ее Instagram есть фотографии ее в детстве и отца в детстве.
«Доченька очень похожа на папу!», «КРАСИВАЯ ДЕВУШКА !!!!!», «Папина копия», «В Лизе столько шарма очень приятная девушка», «Похожи», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Лиза родилась, когда Иосиф жил в гражданском браке с менеджером по подбору артистов Лейлой Фаттаховой. У продюсера есть еще двое родных детей от первого брака – 30-летний Дмитрий и 22-летняя Даная. Отношения у них с отцом непростые.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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