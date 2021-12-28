«Папина гордость»: Дмитрий Песков нежно поздравил дочь после ледового шоу

Малышка принимала участие в балете на льду. 7-летняя Надя Пескова примерила костюм черного лебедя. В интервью, которое Навка, кстати, тоже разместила у себя в аккаунте, маленькая фигуристка призналась, что очень волновалась перед прокатом. Но как только вышла на поклон и увидела своего отца, тут же засветилась счастьем.

Дмитрий Песков поднял дочку на руки и подарил шикарный букет красных роз.