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«Папина гордость»: Дмитрий Песков нежно поздравил дочь после ледового шоу

Татьяна Навка, после своего ледового шоу «Лебединое озеро» поделилась теплыми семейными фото, на которых маленькая Надя буквально летит со льда в объятия к отцу Дмитрию Пескову. «Папина и мамина гордость», — подписала трогательную серию снимков Олимпийская чемпионка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надя Пескова и Татьяна Навка

Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Малышка принимала участие в балете на льду. 7-летняя Надя Пескова примерила костюм черного лебедя. В интервью, которое Навка, кстати, тоже разместила у себя в аккаунте, маленькая фигуристка призналась, что очень волновалась перед прокатом. Но как только вышла на поклон и увидела своего отца, тут же засветилась счастьем.

Дмитрий Песков поднял дочку на руки и подарил шикарный букет красных роз.

Растаяло сердце у подписчиков Навки. «Очень трогательно Папа и Дочь», «папа сам воплощение добра и радости», «Отец — всем отцам пример!», «Как трогательно, когда взрослые мужчины тают от подобных сцен», «Как же это мило! Какой хороший папа», «Солнышко, как она летела к папе! Так трогательно!», — не могли остановиться от умиления поклонники фигуристки.

«Здесь они настоящие!» — прокомментировала снимки 23-летняя Лиза Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента РФ от первого брака с Екатериной Солоцинской.

Татьяна Навка не раз признавалась, что именно ее муж Дмитрий Песков — ее главный критик. Но после такого шоу даже он остался в восторге! Все-таки не каждый раз увидишь на одном льду и красавицу жену, и маленькую дочь.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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