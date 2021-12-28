«Папина гордость»: Дмитрий Песков нежно поздравил дочь после ледового шоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/tatiana_navka/
Малышка принимала участие в балете на льду. 7-летняя Надя Пескова примерила костюм черного лебедя. В интервью, которое Навка, кстати, тоже разместила у себя в аккаунте, маленькая фигуристка призналась, что очень волновалась перед прокатом. Но как только вышла на поклон и увидела своего отца, тут же засветилась счастьем.
Дмитрий Песков поднял дочку на руки и подарил шикарный букет красных роз.
Растаяло сердце у подписчиков Навки. «Очень трогательно Папа и Дочь», «папа сам воплощение добра и радости», «Отец — всем отцам пример!», «Как трогательно, когда взрослые мужчины тают от подобных сцен», «Как же это мило! Какой хороший папа», «Солнышко, как она летела к папе! Так трогательно!», — не могли остановиться от умиления поклонники фигуристки.
«Здесь они настоящие!» — прокомментировала снимки 23-летняя Лиза Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента РФ от первого брака с Екатериной Солоцинской.
Татьяна Навка не раз признавалась, что именно ее муж Дмитрий Песков — ее главный критик. Но после такого шоу даже он остался в восторге! Все-таки не каждый раз увидишь на одном льду и красавицу жену, и маленькую дочь.
Фото: GlobalLookPress, Instagram