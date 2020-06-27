«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала подписчикам обольстительный образ в купальнике
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
Поклонники прекрасно знают, что Лиза Арзамасова не только привлекательная девушка, но и очень разноплановая актриса. Тем не менее, широкая общественность по-прежнему помнит ее в роли серьёзной и скромной девочки-отличницы Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки». Не удивительно, что каждое фото в ярком и смелом образе вызывает среди подписчиков волну восторженных комментариев.
На этот раз девушка решила удивить поклонников ночным фото с пляжа. На нём актриса лежит на песке в купальнике со змеиным принтом. Волосы собраны в аккуратную прическу, на лице - яркий макияж.
Похоже, это не последнее фото в купальнике от Лизы. Недавно в своем Инстаграм Арзамасова написала целый пост про то, как раньше она стеснялась фотографироваться в купальном костюме, но с возрастом поняла, что ничего стыдного в этом нет.
«Если ты в купальнике фотографируешься, то делаешь что-то вопиюще неприличное ))) И сегодня мне кажется это странным, включился здравый смысл, понимаю, что это бред моралистов-теоретиков. На пляже летом все отдыхаем, купаемся, но актриса в этой летней одежде - «Ай-яй-яй, безобразие». ☺️ Люди боятся собственных мыслей», - написала она под одним из постов.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Поклонники с актрисой полностью согласны и только рады новым снимкам Лизы. Фанаты отмечают не только смелый образ, но и фигуру Арзамасовой. По мнению подписчиков, она идеальна.
«👌Ундина отдыхает», «Какая фигууураааа😍😍», «Какая потрясающая нежность 😋😍», - восторгаются в комментариях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Лиза Арзамасова прославилась после одной из главных ролей в сериале «Папины дочки». Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино и играть на театральной сцене. Также Арзамасова принимала участие в теле-проекте «Лед и пламень», в рамках которого выступала на льду с фигуристом Максимом Стависким. Пара заняла второе место.
Фото: Instagram/@liza_arzamasova Видео: Youtube
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