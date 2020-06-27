«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала подписчикам обольстительный образ в купальнике

На этот раз девушка решила удивить поклонников ночным фото с пляжа. На нём актриса лежит на песке в купальнике со змеиным принтом. Волосы собраны в аккуратную прическу, на лице - яркий макияж.

Похоже, это не последнее фото в купальнике от Лизы. Недавно в своем Инстаграм Арзамасова написала целый пост про то, как раньше она стеснялась фотографироваться в купальном костюме, но с возрастом поняла, что ничего стыдного в этом нет.

«Если ты в купальнике фотографируешься, то делаешь что-то вопиюще неприличное ))) И сегодня мне кажется это странным, включился здравый смысл, понимаю, что это бред моралистов-теоретиков. На пляже летом все отдыхаем, купаемся, но актриса в этой летней одежде - «Ай-яй-яй, безобразие». ☺️ Люди боятся собственных мыслей», - написала она под одним из постов.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)