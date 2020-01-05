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Папина дочка? Лена Темникова показала редкое фото с отцом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лена Темникова

Фото: Instagram Лены Темниковой

Певица поделилась трогательным кадром.

В блоге певицы Лены Темниковой можно увидеть множество рабочих кадров, разбавленных снимками с дочкой Сашей, поэтому новое фото очень удивило ее поклонников. Участница «Фабрики звезд-2» поделилась нежным фото с папой, под которым поинтересовалась, похожи они или нет: «Папа мой! Похожи?»

Лена Темникова с папой

Фото: Instagram Лены Темниковой

«Не похожи», «На Кадырова похож», «Глаза и характер 🔥», «Похожи», «Очень похожи, ты прямо копия 😻», «Совершенно разные», «Ой, и правда похожи прям», «Глаза оч выразительные у обоих», «Глаза в папу», «Да похожи. Одинаково красивые», «Глаза одни», «Неа, наверно, на маму похожа», «Красивые папа и дочка», «Папины глаза», «Скажите папе спасибо за цвет глаз…)», «На Рамзана Кадырова похож», «Папина дочка», — разошлись во мнениях подписчики.

А как вам кажется?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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