Папина дочка? Лена Темникова показала редкое фото с отцом

«Не похожи», «На Кадырова похож», «Глаза и характер 🔥», «Похожи», «Очень похожи, ты прямо копия 😻», «Совершенно разные», «Ой, и правда похожи прям», «Глаза оч выразительные у обоих», «Глаза в папу», «Да похожи. Одинаково красивые», «Глаза одни», «Неа, наверно, на маму похожа», «Красивые папа и дочка», «Папины глаза», «Скажите папе спасибо за цвет глаз…)», «На Рамзана Кадырова похож», «Папина дочка», — разошлись во мнениях подписчики.

А как вам кажется?