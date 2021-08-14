«Папина дочка»: Григорий Лепс показал редкое фото с младшей наследницей Николь

Большинство согласились, что девочка становится все больше похожа на отца, и назвали ее «Папиной дочкой». Подписчики отметили сходство в некоторых чертах лица и форме глаз.

Отметим, что Николь еще не выходила с отцом в свет. Она учится в 7 классе и занимается танцами. А вот Инга и Ева регулярно сопровождают звездного родителя на светских мероприятиях.