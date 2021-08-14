passion.ru

«Папина дочка»: Григорий Лепс показал редкое фото с младшей наследницей Николь

Певец Григорий Лепс воспитывает двух дочерей и сына, рожденных в его втором браке с Анной Шаплыковой. Артист часто делится снимками со старшей наследницей Евой, а также дочерью от первого брака Ингой. А вот снимки с 14-летней Николь редко появляются на его странице в соцсети. Во время отдыха в Италии 59-летний артист решил сделать исключение и на общем селфи показал подросшую Николь. Поклонники артиста уверены, что с возрастом ее сходство со звездным отцом усилилось.
«Папина дочка»: Григорий Лепс показал редкое фото с младшей наследницей Николь

Певец Григорий Лепс вместе с супругой Анной и детьми отдыхает в Италии. Недавно 59-летний артист поделился редким фото, сделанным на улице в одном из тосканских городов: на общем селфи Лепс показал свою младшую дочь Николь. Обычно певец делится снимками ее старшей сестры, 19-летней Евы или взрослой дочери от первого брака Инги, но решил сделать исключение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Григорий Лепс и его младшая дочь Николь

Фото: Instagram

Подписчики заспорили, на кого больше похожа девочка: на звездного отца или маму.

Большинство согласились, что девочка становится все больше похожа на отца, и назвали ее «Папиной дочкой». Подписчики отметили сходство в некоторых чертах лица и форме глаз.

Отметим, что Николь еще не выходила с отцом в свет. Она учится в 7 классе и занимается танцами. А вот Инга и Ева регулярно сопровождают звездного родителя на светских мероприятиях.

Фото и видео: Instagram; Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram