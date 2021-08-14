«Папина дочка»: Григорий Лепс показал редкое фото с младшей наследницей Николь
Певец Григорий Лепс вместе с супругой Анной и детьми отдыхает в Италии. Недавно 59-летний артист поделился редким фото, сделанным на улице в одном из тосканских городов: на общем селфи Лепс показал свою младшую дочь Николь. Обычно певец делится снимками ее старшей сестры, 19-летней Евы или взрослой дочери от первого брака Инги, но решил сделать исключение.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Подписчики заспорили, на кого больше похожа девочка: на звездного отца или маму.
Большинство согласились, что девочка становится все больше похожа на отца, и назвали ее «Папиной дочкой». Подписчики отметили сходство в некоторых чертах лица и форме глаз.
Отметим, что Николь еще не выходила с отцом в свет. Она учится в 7 классе и занимается танцами. А вот Инга и Ева регулярно сопровождают звездного родителя на светских мероприятиях.
Фото и видео: Instagram; Starface
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