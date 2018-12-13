«Папин портрет»: в Сети обсуждают взрослого сына Юлии Меньшовой

Поклонники обсуждают молодого мужчину: «Это сынуля? Красавчик!!!», «Красавец! Удачи ему по жизни! Пусть его дорога будет легкой! Маме молодости, счастья и гордости за деток», «Вам невеста не нужна?)))».

Многие отметили, что он очень похож на отца, Заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Гордина.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram