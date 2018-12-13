«Папин портрет»: в Сети обсуждают взрослого сына Юлии Меньшовой

Вчера вечером в блоге актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой появился портрет молодого человека. Оказалось, что на снимке запечатлен сын звезды, которому исполнился 21 год. «Ты же родился только недавно. Люблю бесконечно. Только удачи», — написала звездная мать.
Поклонники обсуждают молодого мужчину: «Это сынуля? Красавчик!!!», «Красавец! Удачи ему по жизни! Пусть его дорога будет легкой! Маме молодости, счастья и гордости за деток», «Вам невеста не нужна?)))».
Многие отметили, что он очень похож на отца, Заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Гордина.
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram