Сегодня в России отмечается День медицинского работника, поэтому звездные медики, так же, как и их экранные коллеги, получили поздравления.

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)Июн 18 2017 в 1:33 PDT

Во всем мире в третье воскресенье июня празднуют День отца. Поздравления папам появились на страницах Instagram многих знаменитостей.

Алексей Ягудин накормил Эвелину Бледанс вареньем.

Екатерина Андреева улетела в Африку. Телеведущая показала необычный аксессуар, необходимый путешественникам на этом континенте.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Июн 18 2017 в 6:59 PDT

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают в Барселоне.

Анна Нетребко с супругом и сыном поделилась фотографиями из Санкт-Петербурга.

Ирина Пегова принимает поздравления с днем рождения.

Ани Лорак показала розы выше себя ростом, подаренные после фотосъемки.

Младшая дочь Татьяны Навки покормила лося.

Екатерину Климову приняли за старшую сестру ее детей на премьере новых «Трансформеров».

Дочь Сергея Жукова и Регины Бурд завоевала золото на соревнованиях по художественной гимнастике.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)Июн 17 2017 в 11:49 PDT

Ирина Дубцова поделилась успехами сына в освоении рампы на самокате.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Июн 18 2017 в 6:06 PDT

Алек и Хилария Болдуин отметили двухлетие Рафаэля Томаса. А Кэти Топурия устроила праздник в честь двухлетия своей дочери Оливии.

Максим Виторган прокатил 7-месячного сына Платона на велосипеде.