Алексей Чумаков восхитил фанатов трогательной фотографией.

Этот пост можно смело назвать «мимими дня»: Алексей Чумаков выложил в Instagram фотографию со своей крохотной дочкой . Точнее — ее пальчиком, который нежно прикасается к грубой мужской руке.

Всего за шесть часов снимок набрал более 25 тысяч «лайков», тогда как среднее их количество для блога артиста — 10-15 тысяч.

«Боже как мило», «Чудо», «Как трогательно...Папа и дочь...», «Такая крошка! Поздравляю вас от чистого сердца», «Вот так,уже силенки появились, крепко папульку пальчиком держит, еще немного и "хвостиком" будет бегать! Ведь говорят, что первая любовь девочки - это папа, а мальчика мама!!!», «Какой сильный пальчик-мизинчик!Будет пианисткой!!!», «Вы будите лучшим отцом, я это чувствую, Алексей», «Теперь ждем песен для дочки», — пишут поклонники.

«Рекордсменом» за последнее время стал еще один снимок с малышкой, его отметили сердечком почти 65 тысяч пользователей соцсети.