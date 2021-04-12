Папа может: певицы, прославившиеся благодаря своим отцам

Многие знаменитости смогли достичь успехов именно из-за помощи отцов. Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина также благодарна отцу за свою карьеру. Несмотря на то, что певица редко говорит о своей жизни, она подчеркивала, что именно отец серьезно повлиял на ее музыкальную карьеру.

Артистка еще в подростковом возрасте начала подумывать о том, чтобы перебраться в Петербург. По словам исполнительницы, осуществить мечту ей помог отец. Он «благословил» ее на побег из Магадана в Северную столицу в 1993 году. «Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой», — рассказывала звезда. Она не раз подчеркивала, что всегда будет благодарна папе за понимание и помощь.