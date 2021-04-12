Папа может: певицы, прославившиеся благодаря своим отцам
Фото: Instagram/@nyusha_nyusha
В социальной сети девушка уточнила, что в ее заслугах на эстраде во многом ей помогал папа, еще в юности она добилась славы и победила на музыкальном шоу. Сначала Владимир Шурочкин выступал в популярной группе, а потом стал продюсером дочери. Нюша добавила, что с отцом они находили новые звучания, которые стали прорывом — хитами. «Ты мой проводник в этот мир, ты уникальный и неповторимый со своими слабостями и бескрайней силой. Я бесконечно благодарна быть твоей частичкой, любимый папочка. Сегодня папе 55», — поделилась она с подписчиками.
Фото: Global Look Press
Многие знаменитости смогли достичь успехов именно из-за помощи отцов. Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина также благодарна отцу за свою карьеру. Несмотря на то, что певица редко говорит о своей жизни, она подчеркивала, что именно отец серьезно повлиял на ее музыкальную карьеру.
Артистка еще в подростковом возрасте начала подумывать о том, чтобы перебраться в Петербург. По словам исполнительницы, осуществить мечту ей помог отец. Он «благословил» ее на побег из Магадана в Северную столицу в 1993 году. «Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой», — рассказывала звезда. Она не раз подчеркивала, что всегда будет благодарна папе за понимание и помощь.
Дочь известного композитора и певца Игоря Николаева Юлия пошла по стопам отца. Свои первые шаги на сцене девочка делала вместе со знаменитым отцом, а позже появилась в клипах на его песни. В 2001 году она заявила о себе как о сольной исполнительнице, выпустив клипы на свои песни «Ни кем и никогда», «Мир встреч и разлук».
Фото: Instagram/@mstinalawson
Рекордсменка по количество статуэток «Грэмми» за всю историю (у нее их 28) Бейонсе ранее поблагодарила отца за любовь и поддержку. Своей потрясающей карьерой она обязана именно ему. Мэттью Ноулз был менеджером певицы, когда она только покоряла мировую сцену.
Фото: picture-alliance.com
Дочь актера Роуэна Аткинсона, прославившегося на весь мир благодаря роли Мистера Бина в одноименном сериале, не унаследовала его внешность и больше похожа на свою маму. Хотя Лили в детстве и появлялась в кино, актрисой она не стала. Девушка выбрала карьеру певицы, выступает в ночных клубах с песнями в стиле соул собственного сочинения. После развода родителей Лили взяла себе мамину фамилию — Састри.
Фото: Instagram/@nyusha_nyusha, Instagram/@mstinalawson, Instagram/@lily_sastryoffical, Instagram/@igor_nikolaev_music, Global Look Press
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