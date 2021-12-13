Панкратов-Черный вспомнил о «побегах» Андрейченко со съемочной площадки: «Зазналась и загуляла»

Панкратов-Черный рассказал о том, что именно он предложил взять Андрейченко на роль Насти Соломиной, взамен повредившей ногу во время съемок Гундаревой. После успешных проб еще никому неизвестную студентку третьего курса и ученицу Сергей Бондарчука утвердили на главную роль.

В то время Наталья доставила немало проблем коллегам — юная актриса часто срывала съемки и сбегала с них.

Александр Васильевич оправдывает коллегу, объясняя ее поступки тем, что внезапно нагрянувшая слава и внушительные гонорары «помутнели ей рассудок». «Представьте, молодая девочка — актриса, которую еще никто не знает, вдруг попадает к известному режиссеру на очень серьезный фильм, на одну из главных ролей. Конечно зазнается перед своими однокурсницами. И она, естественно, загуляла. Ей ставку сделали хорошую. Было на что погулять», — рассказывает актер в время эфира телепередачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В те времена, когда Андрейченко пропадала со съемок, искать ее приходилось именно Панкратовы-Черному. «Надо снимать, а ее нет. Где? Куда Пропала? Мне Кончаловский говорит: "Ты ее привел, вот и ищи". Я на электричку в Москву. По всем ее местам, по всем однокурсницам, однкурсникам. Думаю, ну где она, где-то же гуляет. Находил, привозил, а она была не в состоянии», — вспоминает он.

Не смотря на инциденты, съемки фильма все же были завершены и мир увидел легендарную кинокартину. В 1979 году «Сибириада» получила гран-при «Каннском фестивале».

Однако, с самой Андрейченко боялись сотрудничать многие режиссеры из-за истории с «побегами».