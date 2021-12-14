Панкратов-Черный рассказал, как после скандала с тестем они с женой 16 лет жили в нищете

Актер фильма «Мы из джаза» вспомнил тот день, когда он пришел просить руку и сердце Юлии у ее отца — легендарного кинодеятеля Владимира Монахова. Однако тот не воспринял его намерения всерьез и предположил, что Панкратов-Черный пытается продвинуться по карьерной лестнице, женясь на его дочери.

Александр бурно отреагировал на слова будущего тестя. «Я сказал ему: "Да пошел ты". Хлопнул дверью и ушел, и Юля ушла со мной. И мы шестнадцать с половиной лет без квартиры, без жилья, без помощи. И только теща моя приносила нам иногда что-то поесть. А я подрабатывал где мог», — вспоминает те времена актер.

Затянувшийся конфликт был прерван важным для всего семейства событием — у Юлии и Александра родился сын. Панкратов-Черный позвонил Монахову, чтобы разделить с ним этот счастливый для них обоих момент. Тесть пригласил его позавтракать у него дома, после чего и произошло долгожданное примирение. «С той поры стали общаться, разговаривать», — рассказал он Борису Корчевникову в эфире телепередачи «Судьба человека».

О ныне покойном Владимире Монахове Александр до сих пор отзывается с большой любовью и уважением, несмотря на то что между ними в свое время была длительная ссора.