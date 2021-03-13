Панкратов-Черный — о любви к экс-жене в браке с другой: «Никогда не бросал мой щит»
Фото: Global Look Press
Известный актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что семь месяцев жил на две семьи, но прекратил один из романов из-за тещи. Актер ушел от возлюбленной Юлии Монаховой, когда их сыну Владимиру было шесть лет. Актер женился на своей коллеге Веронике Изотовой, предложение которой он сделал во время озвучки картины. Их брак продлился всего семь месяцев. Звезда также признался, что нередко сам давал повод для скандала. Однажды он даже поднял руку на жену, которая кинула в него чайник: «Ругал ее очень сильно, не буду говорить за что, а ее это сильно возмутило, и она метнула тем, что было под рукой». Однако даже в совместной жизни с другой, он не забывала: «Я Юлю никогда не бросал. Ее, конечно, нервировало, что я еще где-то с кем-то… Но я ее никогда не бросал, у меня интуиция хорошая. Юля — это мой щит, моя платформа, мой взлетный аэродром».
Фото: @pankratovcherny_official / Instagram
Актер также вспомнил моменты, когда ему предлагали место пилота. По словам Панкратова-Черного, пилоты его очень уважают. Иногда они даже приглашают в кабину и разрешают сесть в кресло пилота, рассказал артист в студии программы «Секрет на миллион». В эфире он рассказал: «Даже несколько раз штурвал держал. Помню с Танечкой Догилевой я первый раз летел в Китай, в Пекин. Я очень долго летел над Дальним Востоком и держал штурвал».
Фото и видео: Global Look Press, @pankratovcherny_official / Instagram
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