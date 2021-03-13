Панкратов-Черный — о любви к экс-жене в браке с другой: «Никогда не бросал мой щит»

Известный актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что семь месяцев жил на две семьи, но прекратил один из романов из-за тещи. Актер ушел от возлюбленной Юлии Монаховой, когда их сыну Владимиру было шесть лет. Актер женился на своей коллеге Веронике Изотовой, предложение которой он сделал во время озвучки картины. Их брак продлился всего семь месяцев. Звезда также признался, что нередко сам давал повод для скандала. Однажды он даже поднял руку на жену, которая кинула в него чайник: «Ругал ее очень сильно, не буду говорить за что, а ее это сильно возмутило, и она метнула тем, что было под рукой». Однако даже в совместной жизни с другой, он не забывала: «Я Юлю никогда не бросал. Ее, конечно, нервировало, что я еще где-то с кем-то… Но я ее никогда не бросал, у меня интуиция хорошая. Юля — это мой щит, моя платформа, мой взлетный аэродром».