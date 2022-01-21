Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы
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Фото: face to face/Instagram
О том, что очередной брак звезды не продержался и нескольких лет, первыми сообщили The Rolling Stone. 54-летняя Памела Андерсон по данным источника журнала уже давно не живет с мужем. В браке с телохранителем Дэном Хейхерстом артистка прожила 13 месяцев — их свадьба состоялась в декабре 2020 года.
Роман Андерсон и Хейхерста начался во время первого карантина и самоизоляции. Они начали встречаться через семь месяцев после предыдущего развода Андерсон с прошлым супругом, 74-летним голливудским магнатом Джоном Питерсом. Телохранитель помог звезде справиться с депрессией после очередного неудавшегося брака.
Причиной же этого развода источник The Rolling Stone назвал кризис первого года, по его словам роман уже экс-супругов был всего лишь «пандемическим вихрем», который очень быстро затих.
Секс-символ 90-х была замужем 4 раза. Первым супругом Памелы Андерсон стал музыканту Томми Ли. Ему она родила двоих сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. Затем она вышла замуж за рок-музыканта Кида Рока. Третьем мужем стал игрок в покер Рик Саломон, отметим, что пара играла свадьбу дважды. В начале 2020 года Андерсон вышла замуж в пятый раз за 74-летнего голливудского кинопродюсера и магната Джона Питерса. Однако этот брак был самым не удачным и по слухам продлился всего 12 дней, Андерсон не выдержала и подала на развод.
С пятым мужем Андерсон жила в Канаде, но сразу после подачи заявления на развод вернусь в США. Звезду недавно видели в Малибу.
Фото: GlobalLookPress