Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы

Роман Андерсон и Хейхерста начался во время первого карантина и самоизоляции. Они начали встречаться через семь месяцев после предыдущего развода Андерсон с прошлым супругом, 74-летним голливудским магнатом Джоном Питерсом. Телохранитель помог звезде справиться с депрессией после очередного неудавшегося брака.

Причиной же этого развода источник The Rolling Stone назвал кризис первого года, по его словам роман уже экс-супругов был всего лишь «пандемическим вихрем», который очень быстро затих.