Памела Андерсон опубликовала на своем сайте письмо, в котором обратилась к президенту Франции с просьбой помочь освободить, а также предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который вот уже пятый год находится в Посольстве Эквадора в Лондоне.

Свое послание актриса трогательно назвала «Почему мое сердце с Джулианом Ассанжем», начав рассказ с того, что где бы она не находилась, она не может забыть человека, изолированного в эквадорском посольстве.

«Размышляя о Джулиане, я задаюсь вопросом, какое самое сексуальное качество в человеке? Разумеется, самое сексуальное качество в человеке — это храбрость и мужество», — написала Памела.

Андерсон так же указала в письме свое отношение к премьер-министру Лондона Терезе Мэй. По словам голливудской звезды, Мэй «самый худший премьер-министр», которая не помогла жертвам пожара и не протянула руку помощи бедным.

«Нет никаких причин держать Ассанжа в этой ловушке, когда Швеция отказалась от претензий к нему. Тереза Мэй «заперла» его в посольстве и не позволяет ему покинуть его. Ее карьера и так уже висит на волоске, а эта пиррова победа, видимо, ее устраивает. Она не подала руки жертвам пожара в Лондоне, ей наплевать на бедных, ей наплевать на правосудие и мир, ей наплевать на Джулиана. Она — худший премьер-министр на моей памяти», — заявила актриса.

Свое послание Андерсон закончила обращением к Ассанжу: «Я люблю тебя. Памела».

Напомним, что Джулиан Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он попал из-за преследований, основной причиной которых стала его деятельность, связанная с сайтом WikiLeaks, который специализируется на масштабном разоблачении секретных материалов.

Фото: globallookpress.com