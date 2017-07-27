«Памела Андерсон отдыхает»: Яна Рудковская показала внушительную грудь и стройные ноги в красном купальнике
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Фанаты сравнили 42-летнюю Яну Рудковскую со спасательницей Малибу
Подписчики блога Яны Рудковской нередко посхищаются ее стройным подтянутым телом. Перфекционизм продюсера прослеживается во всем: выборе еды, обстановке, нарядах Если уж надевать красный купальник, то выглядеть в нем не хуже Памелы Андерсон: своим видом Яна покорила поклонников.
В этой поездке Яну сопровождала семья. Они прибыли в Италию вместе 25 июля, но Евгению и Саше Плющенко нужно начинать тренироваться, поэтому они отправились домой, оставив маму наслаждаться солнцем с подругами и друзьями.
Фото: instagram.com