Фанаты сравнили 42-летнюю Яну Рудковскую со спасательницей Малибу

Подписчики блога Яны Рудковской нередко посхищаются ее стройным подтянутым телом. Перфекционизм продюсера прослеживается во всем: выборе еды, обстановке, нарядах Если уж надевать красный купальник, то выглядеть в нем не хуже Памелы Андерсон: своим видом Яна покорила поклонников.