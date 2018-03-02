Памела Андерсон намекнула на особые отношения с Владимиром Путиным

Памела Андерсон обычно не скрывает от поклонников перипетии своей личной жизни, более того, не стесняется пускать слухи о романах с высокопоставленными политиками и бизнесменами со всего мира. Не так давно выяснилось, что у секс-бомбы был роман с опальным журналистом Джулианом Ассанжем. А в эфире британского ток-шоу Life Stories Памела и вовсе заявила, что она «близко дружит» с… российским президентом Владимиром Путиным.

«Владимир пригласил меня на инаугурацию в 2012 году в качестве специального гостя. Он хотел, чтобы я подарила ему цветы. Я собиралась, но не сделала этого… И были некоторые моменты, когда мы оказывались в одном месте. Вообще мне тоже порой это кажется нереальным. Я лгу? Я говорю правду? Я не знаю», — улыбаясь, сказала Андерсон.