Памела Андерсон готовится к свадьбе с молодым футболистом
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По сообщениям в западной прессе, 50-летняя Памела Андерсон собралась замуж в пятый раз.
Говорят, избранником звезды стал ее новый бойфренд — 32-летний французский футболист Адиль Рами. Осенью прошлого года их видели на романтическом свидании в Марселе, где играет спортсмен, а совсем недавно Памелу застали в ювелирном бутике Chrome Hearts за покупкой... обручальных колец.
Означает ли это, что Адиль уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, пока непонятно — поклонники не заметили помолвочного кольца на безымянном пальце красотки.
In the future, everyone will be famous for 15 minutes #andywarhol
Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)
Напомним, Памела Андерсон была замужем четыре раза — за музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, затем два раза подряд за продюсером Риком Саломоном. В прошлом году у актрисы и модели случился бурный роман с опальным журналистом Джулианом Ассанжем (который все еще находится в убежище в посольстве Эквадора в Великобритании).
Фото: Global Look Press, Instagram