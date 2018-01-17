По сообщениям в западной прессе, 50-летняя Памела Андерсон собралась замуж в пятый раз.

Говорят, избранником звезды стал ее новый бойфренд — 32-летний французский футболист Адиль Рами. Осенью прошлого года их видели на романтическом свидании в Марселе, где играет спортсмен, а совсем недавно Памелу застали в ювелирном бутике Chrome Hearts за покупкой... обручальных колец.

Означает ли это, что Адиль уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, пока непонятно — поклонники не заметили помолвочного кольца на безымянном пальце красотки.