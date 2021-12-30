Палец в рот не клади: Куркова рассказала о главном достижении сына за год

Сына Равшана впервые показала публике лишь в августе этого года, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию с ним, и теперь актриса не упускает возможности поделиться милыми семейными кадрами с подрастающим Гаспаром.

Как и все звездные коллеги, Куркова под конец 2021 года решила опубликовать важные для нее итоги. Однако заострять внимание на себе она не стала, заявив о том, что результат ее работы зрители смогут оценить сами в будущем году. Так что все внимание досталось сыну. «А я поделюсь, например, вот такими "итогами": у Гаспара уже 8 зубов!» — поделилась счастливая мама с подписчиками, опубликовав несколько фотографий со своим сыном.