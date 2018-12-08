«Пахнет она потрясающе»: Константин Меладзе не удержался от пикантного комплимента участнице шоу «Голос», а Сергей Шнуров стал лучшим наставником

Вчера вечером завершился первый этап «Нокаутов» седьмого сезона шоу «Голос». Триумфатором стал Сергей Шнуров: его команда в полном составе прошла в следующий этап, а сам он стал лучшим наставником по результатам зрительского голосования.
«"Зрители вновь выбирали лучшего Наставника! Голосование проходило в интерактивном эфире как на телевизорах, так и на сайте Первого канала и в мобильных приложениях Голос и Первый канал. Лидером по итогам этого эфира Голос7 третий раз подряд стал Сергей Шнуров, за которого проголосовали 40% зрителей". Спасибо!», — написал он в своем блоге сегодня.
Не обошлось и без ярких моментов. Участница команды Константина Меладзе Маржана Макишева была так растрогана выступлением своего соперника Петра Захарова, что расплакалась и утешать ее пришлось всей площадкой.
«Такое ощущение, что тебе сапоги жмут, что ты рыдаешь? Про маму — плачешь, про любовь — плачешь», — попытался перевести все в шутку Дмитрий Нагиев, вскоре участница заулыбалась.
«Не плачьте, это песня в принципе веселая», — добавил Сергей Шнуров.
Впечатлилась исполнением Петра и Ани Лорак: «Мне в какой-то момент показалось, что Вы мне поете: "Была любовь..."», — призналась наставница.
Удивил и сам наставник, Константин Меладзе. Мужчина не смог сдержать своих чувств и отвесил пикантный комплимент замужней Софии Легран, обнявшей его в процессе выступления. «Она меня обняла, поэтому я сейчас плохо соображаю и забыл как она пела, но пахнет она потрясающе», — признался он.
21-летняя певица, хоть и не была выбрана наставником, прошла в следующий этап — ее «добрала» Ани Лорак.
В итоге в следующий этап прошли: Петр Захаров (остался в команде Константина Меладзе), Рушана Валиева (осталась в команде Сергея Шнурова), София Легран (отправилась в команду Ани Лорак), Шаэн Оганесян (отправился в команду Басты), Уку Сувисте (остался в команде Ани Лорак), Даниель Рустамов (отправился в команду Сергея Шнурова), Андрей Поляков (остался в команде Басты).
Тот факт, что Карина Арбельяни не прошла в следующий этап, расстроил публику до слез. «Только благодаря моим близким, которые меня поддерживали, моей творческой команде, наставникам которые повернулись ко мне, Васе и его замечательной команде, потрясающей, только благодаря этим людям многие теперь узнали, что есть такой голос, Карина Арбельяни. И я хотела бы сказать всем тем, кто сейчас расстроился — пожалуйста, не расстраивайтесь. Огромное спасибо вам», — сказала она.
А вы смотрели шоу? Что запомнилось?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: кадры из шоу, YouTube