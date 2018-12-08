«Пахнет она потрясающе»: Константин Меладзе не удержался от пикантного комплимента участнице шоу «Голос», а Сергей Шнуров стал лучшим наставником

Вчера вечером завершился первый этап «Нокаутов» седьмого сезона шоу «Голос». Триумфатором стал Сергей Шнуров: его команда в полном составе прошла в следующий этап, а сам он стал лучшим наставником по результатам зрительского голосования.

«"Зрители вновь выбирали лучшего Наставника! Голосование проходило в интерактивном эфире как на телевизорах, так и на сайте Первого канала и в мобильных приложениях Голос и Первый канал. Лидером по итогам этого эфира Голос7 третий раз подряд стал Сергей Шнуров, за которого проголосовали 40% зрителей". Спасибо!», — написал он в своем блоге сегодня.