Падение Волосожар и слезы Тотьмяниной: как прошел пятый выпуск «Ледникового периода»

Пятый выпуск «Ледникового периода» обошелся без драматичных исключений. В предыдущем выходе шоу Анна Старшенбаум заявила о намерении покинуть проект, так что на сей раз также номинированные на выбывание Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев смогли вздохнуть спокойно.

Однако, ненадолго! Новый номер пары снова не пришелся по вкусу жюри и по итогу выпуска Бородина и Соловьев опять попали в номинацию. Хотя попытались обыграть свою плохую технику. Конкурсанты выступали под хит из фильма «Карнавал», и Ксения Бородина вовсю дурачилась, пародируя Ирину Муравьеву на роликовых коньках. Телеведущая даже пошутила, что наконец-то играет саму себя. В целом пара получила 11,64 балла.