Падение Волосожар и слезы Тотьмяниной: как прошел пятый выпуск «Ледникового периода»
Пятый выпуск «Ледникового периода» обошелся без драматичных исключений. В предыдущем выходе шоу Анна Старшенбаум заявила о намерении покинуть проект, так что на сей раз также номинированные на выбывание Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев смогли вздохнуть спокойно.
Однако, ненадолго! Новый номер пары снова не пришелся по вкусу жюри и по итогу выпуска Бородина и Соловьев опять попали в номинацию. Хотя попытались обыграть свою плохую технику. Конкурсанты выступали под хит из фильма «Карнавал», и Ксения Бородина вовсю дурачилась, пародируя Ирину Муравьеву на роликовых коньках. Телеведущая даже пошутила, что наконец-то играет саму себя. В целом пара получила 11,64 балла.
Фото: Максим Ли/Первый канал
В номинацию попали и Янина Студилина с Виталием Новиковым. Пара выступала под музыку из кинофильма «Табор уходит в небо». Жюри не хватило в нем кульминации, поэтому конкурсанты получили ненамного больше, чем Соловьев и Бородина — 11,66 балла.
Фото: Максим Ли/Первый канал
В шаге от номинации оказались Наталья Забияко и Никита Пресняков. Хотя внук Аллы Пугачевой выступал под собственную песню, которую записал с группой Multiverse для сериала «Триггер». Несмотря на то, что большинству судей номер понравился, Татьяна Тарасова сообщила, что не поняла его, и поставила невысокие оценки.
Фото: Максим Ли/Первый канал
В середине таблицы оказались Агата Муцениеце и Александр Энберт, Гела Месхи и Яна Хохлова, Дарья Мельникова и Максим Маринин. Все эти пары набрали от 11,72 балла, до 11,78 балла.
Зато топ-6 пар на сей раз отделился от второй половины дюжины очень заметно — с разницей сразу в 0,08 балла. 11,86 — таким оказался результат Аглаи Шиловской и Максима Шабалина. В прошлый раз их, номинированных, спасла своим решением Татьяна Тарасова. И пара явно усвоила урок! Они показали задорный номер под музыку из «Пяти вечеров» и оказались сразу на шестом месте.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Немного выше в таблице (11,88 балла) оказались Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фигуристка даже расплакалась после исполнения номера. Однако не из-за оценок жюри, а из-за эмоций. Супруга Алексея Ягудина играла жену декабриста, а сам номер был поставлен по мотивам сериала «Союз спасения».
Фото: Максим Ли/Первый канал
Выбившиеся в любимчики Татьяны Тарасовой Евгения Медведева и Даня Милохин добрались на сей раз до 4 места, хотя прежде находились в середине таблицы и ниже. Продемонстрировав номер под песню «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш», пара получила 11,92 балла.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Второе и третье место поделили Татьяна Волосожар и Федор Федотов, а также Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Жюри не стало снижать оценки за обидное падение Татьяны. Конкурсанты получили по 11,96 балла.
Фото: Максим Ли/Первый канал
А звание лидеров себе вернули уступившие его в прошлый раз Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Только они на сей раз получили от жюри высший балл и возглавили топ.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Пара восхитила и зрителей, и судей сложным номером на музыку из фильма «Солярис». Члены жюри заметили, что Зайцев и Домнина откатали выступление на уровне профессионалов.
А звание лидеров себе вернули уступившие его в прошлый раз Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Эта пара на сей раз стала единственной, кто смог завоевать высший балл.
Пара впечатлила и зрителей, и судей сложным номером на музыку из фильма «Солярис». Члены жюри отметили, что Зайцев и Домнина откатали его на уровне профессионалов.
Фото и видео: Максим Ли/Первый канал