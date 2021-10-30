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Падение Волосожар и слезы Тотьмяниной: как прошел пятый выпуск «Ледникового периода»

Из проекта ушла актриса Анна Старшенбаум, опасавшаяся травм, а также ее партнер Роман Костомаров. В пятом выпуске шоу выступала дюжина пар. Участники показали номера на музыку из современных и не очень фильмов и сералов, а звездами выпуска неожиданно стали представители спортивной части дуэтов.
Падение Волосожар и слезы Тотьмяниной: как прошел пятый выпуск «Ледникового периода»

Пятый выпуск «Ледникового периода» обошелся без драматичных исключений. В предыдущем выходе шоу Анна Старшенбаум заявила о намерении покинуть проект, так что на сей раз также номинированные на выбывание Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев смогли вздохнуть спокойно.

Однако, ненадолго! Новый номер пары снова не пришелся по вкусу жюри и по итогу выпуска Бородина и Соловьев опять попали в номинацию. Хотя попытались обыграть свою плохую технику. Конкурсанты выступали под хит из фильма «Карнавал», и Ксения Бородина вовсю дурачилась, пародируя Ирину Муравьеву на роликовых коньках. Телеведущая даже пошутила, что наконец-то играет саму себя. В целом пара получила 11,64 балла.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

Фото: Максим Ли/Первый канал

В номинацию попали и Янина Студилина с Виталием Новиковым. Пара выступала под музыку из кинофильма «Табор уходит в небо». Жюри не хватило в нем кульминации, поэтому конкурсанты получили ненамного больше, чем Соловьев и Бородина — 11,66 балла.

Янина Студилина и Виталий Новиков.

Янина Студилина и Виталий Новиков.

Фото: Максим Ли/Первый канал

В шаге от номинации оказались Наталья Забияко и Никита Пресняков. Хотя внук Аллы Пугачевой выступал под собственную песню, которую записал с группой Multiverse для сериала «Триггер». Несмотря на то, что большинству судей номер понравился, Татьяна Тарасова сообщила, что не поняла его, и поставила невысокие оценки.

Наталья Забияко и Никита Пресняков.

Наталья Забияко и Никита Пресняков.

Фото: Максим Ли/Первый канал

В середине таблицы оказались Агата Муцениеце и Александр Энберт, Гела Месхи и Яна Хохлова, Дарья Мельникова и Максим Маринин. Все эти пары набрали от 11,72 балла, до 11,78 балла.

Зато топ-6 пар на сей раз отделился от второй половины дюжины очень заметно — с разницей сразу в 0,08 балла. 11,86 — таким оказался результат Аглаи Шиловской и Максима Шабалина. В прошлый раз их, номинированных, спасла своим решением Татьяна Тарасова. И пара явно усвоила урок! Они показали задорный номер под музыку из «Пяти вечеров» и оказались сразу на шестом месте.

Аглая Шиловская и Максим Шабалин.

Аглая Шиловская и Максим Шабалин.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Немного выше в таблице (11,88 балла) оказались Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фигуристка даже расплакалась после исполнения номера. Однако не из-за оценок жюри, а из-за эмоций. Супруга Алексея Ягудина играла жену декабриста, а сам номер был поставлен по мотивам сериала «Союз спасения».

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Выбившиеся в любимчики Татьяны Тарасовой Евгения Медведева и Даня Милохин добрались на сей раз до 4 места, хотя прежде находились в середине таблицы и ниже. Продемонстрировав номер под песню «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш», пара получила 11,92 балла.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Второе и третье место поделили Татьяна Волосожар и Федор Федотов, а также Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Жюри не стало снижать оценки за обидное падение Татьяны. Конкурсанты получили по 11,96 балла.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Фото: Максим Ли/Первый канал

А звание лидеров себе вернули уступившие его в прошлый раз Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Только они на сей раз получили от жюри высший балл и возглавили топ.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Пара восхитила и зрителей, и судей сложным номером на музыку из фильма «Солярис». Члены жюри заметили, что Зайцев и Домнина откатали выступление на уровне профессионалов.

А звание лидеров себе вернули уступившие его в прошлый раз Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Эта пара на сей раз стала единственной, кто смог завоевать высший балл.

Пара впечатлила и зрителей, и судей сложным номером на музыку из фильма «Солярис». Члены жюри отметили, что Зайцев и Домнина откатали его на уровне профессионалов.

Фото и видео: Максим Ли/Первый канал