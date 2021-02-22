Падчерица Ивана Урганта с бойфрендом снялись в новом кампейне Jacquemus

В конце декабря Эрика Куталия — дочь Натальи Кикнадзе, нынешней супруги Ивана Урганта — рассекретила своего возлюбленного. Стильное фото с ним удивило тогда публику. Вторую волну интереса к личности избранника Эрики спровоцировали ее новые, весьма пикантные, фотографии с ним. Jacquemus снял для нового кампэйна падчерицу Ивана Урганта — Эрику, а также ее американского бойфренда Мозеса. На фото пара чувственно позирует в нижнем белье и обнимается.