Падчерица Ивана Урганта с бойфрендом снялись в новом кампейне Jacquemus
Фото: Instagram
В конце декабря Эрика Куталия — дочь Натальи Кикнадзе, нынешней супруги Ивана Урганта — рассекретила своего возлюбленного. Стильное фото с ним удивило тогда публику. Вторую волну интереса к личности избранника Эрики спровоцировали ее новые, весьма пикантные, фотографии с ним. Jacquemus снял для нового кампэйна падчерицу Ивана Урганта — Эрику, а также ее американского бойфренда Мозеса. На фото пара чувственно позирует в нижнем белье и обнимается.
Известно, что красавца-бойфренда 19-летней Эрики зовут Муса. С ним она познакомилась, по всей видимости, в Нью-Йорке, где живет и получает образование в области искусства, моды и дизайна в Parsons School of Design. По всей вероятности, пара проводит карантин вместе.
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Фото: Instagram
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