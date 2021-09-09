Падчерица Андрея Норкина пожаловалась на финансовые трудности и отсутствие алиментов на детей

Дарья Бородина, новоиспеченная падчерица Андрея Норкина, призналась в своем личном блоге, что мать-одиночка, и отчаянно борется за благополучную жизнь для своих детей.

Оказалось, ради этого ей придется вести борьбу с супругом за алименты.

«Никогда не жалуюсь на свою жизнь и считаю, что неплохо живу. Более того, благодарна судьбе за то, что имею. За то, что мои близкие здоровы, что моим детям есть, где жить и что есть. Не понимаю, где взять силы, когда дети еще относительно маленькие, если нет своего жилья (у меня оно есть волей случая, но у большинства мам его нет)», – пожаловалась девушка.