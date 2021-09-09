Падчерица Андрея Норкина пожаловалась на финансовые трудности и отсутствие алиментов на детей
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Фото: @darya.borodina
Дарья Бородина, новоиспеченная падчерица Андрея Норкина, призналась в своем личном блоге, что мать-одиночка, и отчаянно борется за благополучную жизнь для своих детей.
Оказалось, ради этого ей придется вести борьбу с супругом за алименты.
«Никогда не жалуюсь на свою жизнь и считаю, что неплохо живу. Более того, благодарна судьбе за то, что имею. За то, что мои близкие здоровы, что моим детям есть, где жить и что есть. Не понимаю, где взять силы, когда дети еще относительно маленькие, если нет своего жилья (у меня оно есть волей случая, но у большинства мам его нет)», – пожаловалась девушка.
Она отметила, что женщине, для того, чтобы в одиночку обеспечить себя и ребенка и жить достойно, нужно много зарабатывать, а сделать это с ребенком на руках очень сложно.
Она отметила, что рассчитывать на помощь отца ребенка, если мужчина ушел, практически бесполезно.
«Где взять время на суды с нерадивым отцом-алиментщиком, который считает, что на 5 тысяч рублей в месяц ребенок может комфортно жить? Где взять силы быть хорошей, ласковой мамой, когда внутри все выгорело дотла, а на хорошего психолога нет времени или денег? Простите за этот спич. Но я устала. Очень. Я пять лет изо дня в день сталкиваюсь со всеми этими проблемами. Да, я их решаю. Но они не заканчиваются. И честно, легче пока не становится. Да, такова расплата за ошибки выбора, сделанного когда-то. Но где взять силы... Хочется уже просто жить», — призналась она.
Фото: Instagram