«Пацаны, будьте осторожны с друзьями»: Курбан Омаров узнал, с кем ему изменяла бывшая жена

Омаров заявил, что информация, которой он располагает, не голословна: «У меня есть видеоподтверждение». Этот документ Омаров готов пустить в ход, если ему перестанут давать доступ к дочери Теоне. «Так что пусть Теона будет для меня доступна и я буду молчать «как рыба об лед». Обещаю! Я же без нее умру», - эмоционально признался Курбан. Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина поженились шесть лет назад, в июле 2015 года. А в декабре того же года звездные супруги стали родителями - у них родилась дочь, которую назвали Теоной.