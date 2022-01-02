«Пацаны, будьте осторожны с друзьями»: Курбан Омаров узнал, с кем ему изменяла бывшая жена
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Фото: Instagram @zimamoscow
Брак Курбана Омарова и Ксении Бородиной распался летом - именно тогда Бородина подала документы на развод. Но, похоже, эта история еще не окончена: бывшие супруги периодически вспоминают о своих отношениях в социальных сетях.
Курбан Омаров, например, сообщил, что знает, с кем ему изменяла экс-супруга. По его словам, он догадывался, слышал разные пересуды у себя за спиной, но предпочитал верить в «порядочность и принципы». И был уверен, что этот человек кто угодно, но только не друг детства (ставший, как написал Курбанов, его «шестеркой»). «Пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, верил в район! А теперь как верить?», - посетовал Курбан.
Омаров заявил, что информация, которой он располагает, не голословна: «У меня есть видеоподтверждение». Этот документ Омаров готов пустить в ход, если ему перестанут давать доступ к дочери Теоне. «Так что пусть Теона будет для меня доступна и я буду молчать «как рыба об лед». Обещаю! Я же без нее умру», - эмоционально признался Курбан. Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина поженились шесть лет назад, в июле 2015 года. А в декабре того же года звездные супруги стали родителями - у них родилась дочь, которую назвали Теоной.
Фото Instagram Курбана Омарова и Ксении Бородиной