«Пацанку» Ксению Милас, подозреваемую в нападении, выпустили под подписку о невыезде

Ксению Милас, звезду реалити-шоу «Пацанки» и ведущую (теперь уже бывшую) шоу «Ревизорро», выпустили под подписку о невыезде после нападения на девушку на вечеринке в доме диджея Яны Бородиной.

В отношении Ксении завели уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». За эту статью полагается наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

«По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна, 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении», — сообщил источник издания «ТАСС» в правоохранительных органах.

Пострадавшая девушка до сих пор находится в больнице, информации о ее состоянии нет. Сама Милас инцидент пока никак не прокомментировала.

Ранее руководство телеканала «Пятница» приняло решение отстранить девушку от участия в шоу «Ревизорро» в качестве ведущей.