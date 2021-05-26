«Пацанка» Анна Костина рассказала, почему завершила футбольную карьеру

Бывшая «пацанка» Анна Костина в беседе со «Звездачом» призналась, чем живет после проекта, как попала на шоу и почему она туда пошла.

Как призналась Анна, она не верила, что может попасть на проект.

«Мы сидели с подругами и по приколу заполнили эту анкету», – рассказывает Анна. «Потом я занималась своей жизнью, и через неделю мне написали ВКонтакте и попросили снять видеовизитку».

Перед кастингом она очень нервничала, а боялась на проекте больше всего – преображения. Анна призналась, что всегда носила длинные волосы, но никогда – распущенными, у нее всегда был пучок. Поэтому Анна боялась, что ей сделают челку или каре.

Анна – не только участница телешоу, но и бывшая футболистка. Девушка занималась этим профессионально и довольно успешно, однако сейчас от этого отказалась.

«Мне было 17, у меня была затяжная депрессия, и мне сказали, «Аня, ты же одна у нас во дворе играешь в футбол, иди в женский клуб»», – рассказывает девушка.

За свою карьеру она успела поиграть в нескольких клубах, и даже за молодежную и национальную сборные России.

«Я ушла потому, что женский футбол в России не развивается», – объяснила Анна. Она отметила, что все миллионы отдаются в мужской футбол.

Анна призналась, что не ожидала, что дойдет до финала шоу, и отмечает, что оно многое ей дало, изменило ее ощущение и даже взаимоотношения с родственниками. Сейчас девушка активно занимается музыкой.